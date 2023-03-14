الصناعة تصدر 108 عقوبات على منشآت خالفت نظام الاستثمار التعديني في فبراير

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح: إن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع (27) عقوبة، تليها المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة بـ(26) عقوبة، في حين سجلت (22) عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و(16) عقوبة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، و(6) عقوبات على المخالفين في منطقتي الجوف وجازان، و(5) عقوبات على المخالفين في منطقة القصيم، و(4) عقوبات في منطقتي حائل والحدود الشمالية، وسجلت عقوبتان على المخالفين في منطقتي الباحة ونجران.