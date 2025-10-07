خادم الحرمين وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب تؤكد متانة العلاقات

ونقل سموه خلال الاستقبال، رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لجلالة ملك المملكة المغربية، تضمنت تحياتهما -أيدهما الله- لجلالته، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.