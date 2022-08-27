"سعود بن طلال": أبنائي الطلاب والطالبات أنتم مستقبل وطننا فحققوا الآمال بجدّكم واجتهادكم

وقال محافظ الأحساء بهذه المناسبة: أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، أنتم مستقبل وطننا، فحققوا الآمال بجدّكم واجتهادكم، وثقوا بأنكم مستقبلنا الطموح، بمكتسباتكم ومهاراتكم، والدعاء موصول لمعلميكم وقيادات التعليم في مملكتنا الغالية، بأن يوفقهم الله في أداء الأمانة وتوصيل الرسالة، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.