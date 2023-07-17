محافظ "المواصفات": رؤية 2030 جعلت اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات تنافسية بالعالم

وتأتي الورشة التعريفية ضمن جهود الهيئة في التواصل مع المصنّعين والمورّدين، بهدف تسهيل التجارة الدولية، وضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة للمنتجات في الأسواق المحلية، حيث شهدت حضور الملحق التجاري السعودي في ألمانيا، المهندس سليمان الحميدان، وممثلين من مفوضية التجارة والصناعة الألمانية لدى مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمصنعين الألمان.