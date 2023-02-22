محليات
السفير الفرنسي يهنئ بذكرى يوم التأسيس بفيديو من "الدرعية"
عبّر عن مدى إعجابه الشديد بكرم وشهامة الشعب السعودي
قدّم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة التهنئة المقرونة بالتقدير والثناء للقيادة والشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة.
ووصف اليوم بالمميز، مستذكرًا قدومه قبل سنتين ونصف للمملكة، ومدى إعجابه الشديد بكرم وشهامة الشعب السعودي.
جاء ذلك في مقطع فيديو سجله السفير الفرنسي من قلب حي الطريف في الدرعية، قال فيه: "شاهدوا رسالتي إلى القيادة السعودية والشعب السعودي الصديق؛ بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.. تحيا الصداقة السعودية".