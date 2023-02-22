السفير الفرنسي يهنئ بذكرى يوم التأسيس بفيديو من "الدرعية"

جاء ذلك في مقطع فيديو سجله السفير الفرنسي من قلب حي الطريف في الدرعية، قال فيه: "شاهدوا رسالتي إلى القيادة السعودية والشعب السعودي الصديق؛ بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.. تحيا الصداقة السعودية".