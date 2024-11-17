السدحان تطلق تجربة تسوق فريدة بافتتاح فرعها الجديد في حي النزهة

أعلنت شركة السدحان التجارية الرائدة في قطاع التجزئة,عن افتتاح فرع أسواق السدحان الجديد في حي النزهة بالرياض حيث يأتي هذا الافتتاح تماشياً مع استراتيجية الشركة الطموحة للعام 2030 التي أطلقتها شركة السدحان التجارية مؤخرًا, والتي تهدف إلى الإرتقاء بتجربة التسوق لعملائها إلى آفاق جديدة من خلال إعادة توزيع فروع الأسواق الحالية و افتتاح فروع و مفاهيم جديدة تتماشى مع الحاجات و التطلعات المتغيرة للعملاء, مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لضمان تقديم أفضل الخدمات.