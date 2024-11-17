السدحان تطلق تجربة تسوق فريدة بافتتاح فرعها الجديد في حي النزهة

أعلنت شركة السدحان التجارية الرائدة في قطاع التجزئة,عن افتتاح فرع أسواق السدحان الجديد في حي النزهة بالرياض حيث يأتي هذا الافتتاح تماشياً مع استراتيجية الشركة الطموحة للعام 2030 التي أطلقتها شركة السدحان التجارية مؤخرًا, والتي تهدف إلى الإرتقاء بتجربة التسوق لعملائها إلى آفاق جديدة من خلال إعادة توزيع فروع الأسواق الحالية و افتتاح فروع و مفاهيم جديدة تتماشى مع الحاجات و التطلعات المتغيرة للعملاء, مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية لضمان تقديم أفضل الخدمات.
من ناحيته, أشاد الأستاذ بدر بن عبدالعزيز السدحان، الرئيس التنفيذي لشركة السدحان التجارية، خلال حفل الافتتاح بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة تسوق استثنائية. وأكد على أن هذا الافتتاح يأتي تتويجاً لجهود الشركة المستمرة في تطوير خدماتها ومنتجاتها لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة. وأضاف أن الشركة ستواصل سعيها لتوفير أفضل قيمة ممكنة لعملائها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متميزة.
يتميز فرع أسواق السدحان الجديد - حي النزهة بتصميمه العصري الذي يجمع بين الأناقة والعملية، ليقدم لعملائه تجربة تسوق فريدة من نوعها حيث يوفر مساحات رحبة لاستكشاف تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة ومنتجات الماركات العالمية، بدءًا من الخضروات والفواكه الموسمية والأجبان والألبان , وصولاً إلى اللحوم المميزة والدواجن الطازجة والأسماك المنوعة. كما يضم الفرع قسمًا خاصًا للمخبوزات والحلويات الشرقية والغربية الطازجة، و يشمل كذلك أقسام عديدة لمنتجات العناية الشخصية والمنزلية التي تلبي كافة احتياجات الأسرة.
وختامًا أكد الأستاذ بدر السدحان، الرئيس التنفيذي للشركة أن افتتاح الفرع الجديد يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة الشركة العريقة التي تمتد منذ العام 1952. و أضاف " نحن ننظر إلى المستقبل بثقة كبيرة و فخورون بمساهمتنا في خدمة المجتمع لمواكبة العصرو لنوفر لعملائنا تجربة تسوق استثنائية تلبي تطلعاتهم المتغيرة. ونعد عملاءنا بأننا سنواصل جهودنا لتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."