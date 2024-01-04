أمطار متفرقة على مناطق عدة من المملكة نهاية الأسبوع.. "تفاصيل"

أما يوم الجمعة ومع اقتراب المنخفض الجوي العلوي؛ فيتزايد تأثير عدم الاستقرار الجوي على غرب المملكة؛ بحيث تظهر كميات من السحب ويتخللها غيوم ركامية في بعض المناطق على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، وقد تطال أجزاء من المدينة المنورة والقصيم وحائل، وتكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث الرعد في حينها.