أمطار متفرقة على مناطق عدة من المملكة نهاية الأسبوع.. "تفاصيل"

تشير أحدث الخرائط الجوية الناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن يعبر غربَ المملكة مع نهاية الأسبوع منخفضٌ جوي في طبقات الجو العالية، ويتسبب في نشوء أحوال جوية غير مستقرة تتسبب في هطول أمطار متفرقة في مناطق عدة من جنوب غرب وغرب المملكة.
ويتوقع -بمشيئة الله- أن تتدفق كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة يوم الخميس على مناطق جنوب غرب وغرب المملكة؛ بما فيها أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بما فيها أجزاء من سواحلها، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفرقة في أغلبها قد يصحبها حدوث الرعد أحيانًا.
أما يوم الجمعة ومع اقتراب المنخفض الجوي العلوي؛ فيتزايد تأثير عدم الاستقرار الجوي على غرب المملكة؛ بحيث تظهر كميات من السحب ويتخللها غيوم ركامية في بعض المناطق على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، وقد تطال أجزاء من المدينة المنورة والقصيم وحائل، وتكون هذه الأمطار متفاوتة الغزارة ويصحبها حدوث الرعد في حينها.