شاهد الطبيعة الخلابة لـ"جبال مكة" بعدما اكتست باللون الأخضر

وفي مقطع فيديو، وثَّقه المصور وائل الحتيرشي لطريق الصهوة الرابط بين الجعرانة شرقًا والنوارية شمالاً، ظهر اكتساء الجبال بالخضار على مد البصر، وذلك في صور تعكس جمال الطبيعة، فضلاً عن جَمال جبال مدينة مكة المكرمة التي ازدانت بالأعشاب الخضراء عقب الأمطار.