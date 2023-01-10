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شاهد الطبيعة الخلابة لـ"جبال مكة" بعدما اكتست باللون الأخضر
تزاحمت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والمقاطع التي وثَّقها هواة التصوير
في مناظر لم تشهدها مكة المكرمة من قبل على مَرّ السنوات الماضية القريبة، توشحت الجبال باللون الأخضر عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وتفصيلاً، تزاحمت الصور والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استهوت المناظر الخلابة لجبال مكة هواة التصوير.
وفي مقطع فيديو، وثَّقه المصور وائل الحتيرشي لطريق الصهوة الرابط بين الجعرانة شرقًا والنوارية شمالاً، ظهر اكتساء الجبال بالخضار على مد البصر، وذلك في صور تعكس جمال الطبيعة، فضلاً عن جَمال جبال مدينة مكة المكرمة التي ازدانت بالأعشاب الخضراء عقب الأمطار.