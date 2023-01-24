للسنة الثانية توالياً.. "ترشيد" تجدّد شراكتها مع "فورمولا إي"

من ناحيتها، قالت الأميرة نوف بنت خالد آل سعود، مدير عام التسويق في وزارة الرياضة: من المهم دائماً للجميع وجود شركاء يتقاسمون معهم القيم ذاتها، وسباق (الدرعية إي بري) يبرز جهود (ترشيد) في مجال تقنيات كفاءة الطاقة مع شركائها الآخرين، وبطولة (أي بي بي فيا فورمولا إي) العالمية رياضة تسلط الضوء على قدرة الكهرباء، ليس في مجال صناعة السيارات فحسب، بل عرض مقدرتها في حلبة السباق، وهو المأمول من هذا الحدث، ومن هذا المنطلق تأتي (ترشيد) كشريك مثالي لعالم يطمح لاستمرارية رياضة السيارات الكهربائية .