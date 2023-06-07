"آي جي واي ماريناس" تعقد شراكة مع "نيوم" لتشغيل مرسى "جزيرة سندالة"

وفي هذا السياق، قال أنتوني فيفيس" كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في "نيوم": "يسعدنا أن نتشارك مع "آي جي واي" لإطلاق وتشغيل هذا المرسى الفاخر في "جزيرة سندالة". من خلال قناعتنا الراسخة بما يمكن لهذه الجزيرة الفاخرة توفيره كوجهةٍ نابضة بالحيوية والفخامة، فإنّ لنا كامل الثقة بأن الشراكة بين "نيوم" و"آي جي واي" ستجعل من مرسى "جزيرة سندالة" إحدى أكثر الوجهات السياحية البحرية جذباً في العالم، بفضل وسائل الراحة المذهلة التي يوفّرها، وموقعه الاستراتيجيّ، والمناظر الطبيعية الاستثنائية التي تنفرد بها هذه الجزيرة الآسرة. هذه الشراكة مع "آي جي واي ماريناس" تشكل إحدى الخطوات العديدة التي نتخذها لتحقيق رؤيتنا في إعادة تشكيل فعاليات اليخوت العالمية، وخصوصاً مع وقوع "سندالة" على بُعد أقل من يوم واحد من البحر الأبيض المتوسط".