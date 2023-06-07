"آي جي واي ماريناس" تعقد شراكة مع "نيوم" لتشغيل مرسى "جزيرة سندالة"

أعلنت "آي جي واي ماريناس" IGY Marinas، الشبكة الدولية الوحيدة لإدارة اليخوت الفخمة في العالم، عن إبرامها عقد شراكةٍ مع "نيوم" لتشغيل مرسى "جزيرة سندالة"، ليكون وجهة اليخوت الفاخرة في منطقة نيوم التي يجري تطويرها على ساحل البحر الأحمر، شمال غرب المملكة العربية السعودية. من خلال هذه الشراكة، ستضيف "آي جي واي" خبراتها في هذا القطاع، وكذلك قاعدة بياناتها الفريدة التي تشمل عملاءها العالميين، إلى مشروعٍ مستقبليّ يجسد رؤيةً غير مسبوقة، تجعل من هذا المرسى الوجهة المثالية لمالكي اليخوت الفخمة في العالم.
تتميّز "جزيرة سندالة" ببيئتها البحرية المذهلة، ويجري تطويرها بشكلٍ حثيث لتكون وجهةً لا مثيل لها في العالم، توفّر أرقى الخدمات لقطاعٍ هو الأكثر فخامةً في مجال السياحة، ويجمع ملاكاً مميّزين لأروع اليخوت الفاخرة في العالم. ويمثل تجسيداً لأرقى المعايير التي تنفرد بها العلامة التجارية "آي جي واي" وبرنامج "آي جي واي ترايدنت" IGY Trident(برنامج العضوية الحصرية لمالكي اليخوت الفاخرة). سيوفّر مرسى "جزيرة سندالة" أعلى مستويات الخدمة المعمول بها عالمياً، وأفضل وسائل الراحة التي يمكن توقّعها.
وفي هذا السياق، قال أنتوني فيفيس" كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في "نيوم": "يسعدنا أن نتشارك مع "آي جي واي" لإطلاق وتشغيل هذا المرسى الفاخر في "جزيرة سندالة". من خلال قناعتنا الراسخة بما يمكن لهذه الجزيرة الفاخرة توفيره كوجهةٍ نابضة بالحيوية والفخامة، فإنّ لنا كامل الثقة بأن الشراكة بين "نيوم" و"آي جي واي" ستجعل من مرسى "جزيرة سندالة" إحدى أكثر الوجهات السياحية البحرية جذباً في العالم، بفضل وسائل الراحة المذهلة التي يوفّرها، وموقعه الاستراتيجيّ، والمناظر الطبيعية الاستثنائية التي تنفرد بها هذه الجزيرة الآسرة. هذه الشراكة مع "آي جي واي ماريناس" تشكل إحدى الخطوات العديدة التي نتخذها لتحقيق رؤيتنا في إعادة تشكيل فعاليات اليخوت العالمية، وخصوصاً مع وقوع "سندالة" على بُعد أقل من يوم واحد من البحر الأبيض المتوسط".
سينضمّ هذا المرسى إلى شبكة المراسي الدولية لليخوت الفاخرة التابعة لـ "آي جي واي"، والتي تشمل 23 مرسى في 12 بلداً، وتوفّر أرقى الخدمات لأكثر اليخوت فخامةً في العالم. كما تساهم الشراكة مع "آي جي واي" في تعزيز موقع "جزيرة سندالة" كمرجعيةٍ جديدة وفريدة لمفهوم خدمة اليخوت على المستوى العالمي، وتكريسها كاسمٍ مرادف لأهمّ الخبرات والتجارب في هذا المجال.
من جانبه، علّق "توم مكمال"، الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي واي ماريناس" بالقول: "تلاقي "جزيرة سندالة" بشكلٍ مثاليّ رؤية ومفاهيم "آي جي واي" العالمية، لناحية ربط هذه الوجهة المذهلة لليخوت الفاخرة في العالم بشبكة المراسي الأكثر تطوّراً ونموّاً التي نمتلكها. كما أنّ إضافة وجهة "نيوم" إلى منصة "آي جي واي" تعني منح مالكي اليخوت الفاخرة ومستأجريها وربابنتها من مختلف أنحاء العالم، خدمةً راقية وراحةً لا مثيل لها، ونحن في "آي جي واي" متحمّسون جداً للترويج لهذه الوجهة الجديدة والمذهلة في قطاع اليخوت، على المستوى العالمي".
يقع مرسى "جزيرة سندالة" لليخوت الفاخرة في البحر الأحمر، ويشتمل على 86 رصيفاً لليخوت التي يصل طولها حتى 75 متراً، مع عواماتٍ بحرية لخدمة اليخوت العملاقة التي يصل طولها حتى 180 متراً. كما تشمل مرافق الجزيرة مجموعةً واسعة من خدمات الضيافة الفائقة الجودة، وتجارب الطعام والفعاليات الترفيهية ووسائل التسلية والتجارب البحرية العالمية المستوى.
مع مواصلة أعمال البناء فيها، من المرتقب افتتاح "جزيرة سندالة" في مطلع العام 2024.