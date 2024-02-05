"آل زاحم": المملكة تسجل نجاحًا جديدًا بمجلس حقوق الإنسان

كما قال: هنيئًا لوطننا الغالي، وقيادتنا الرشيدة بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان، كما حُق لنا أن نهنئ هيئة حقوق الإنسان الفتية ومنسوبيها، والشركاء من الجهات المعنية التي تعاونت معها تعاونًا مثمرًا، والذي يمثل نقطة انطلاق إلى نجاحات أخرى نحو تحقيق مستهدفاتها، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في جو من العمل الاحترافي والتنسيق والتعاون المثمر والفعّال.