زوار قرية التأسيس بالباحة يُقبلون على محلات بيع الأكلات الشعبية

جذبت المأكولاتُ الشعبية للأسر المنتجة المشاركة بقرية التأسيس بمنطقة الباحة؛ زوارَ القرية؛ حيث تركز اهتمام أكثر مرتادي القرية على محلات بيع الأكلات الشعبية، التي تعرض أنواعًا متعددة من المأكولات؛ كالدغابيس، والعصيدة، والمرقوق، والمعرق، والخبزة المقناة، والفتة، والعريكة، والعيش، وغيرها.