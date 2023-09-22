أحد أقدم قصور الحكم بالمملكة.. كيف يروي قصرُ المربع بإرثه الغني ملامحَ تطور الدولة؟

وتمثّل مكتبةُ الملك عبدالعزيز الخاصة، المجموعةَ الثانية من موجودات القاعة التذكارية، التي تضمّ عددًا من المؤلفات والدوريات والمجلدات النادرة التي جمعها الملك عبدالعزيز، إلى جانب بعض المؤلفات التي تمّ إهداؤها للملك بخطّ اليد، وعدد من الكتب الخاصة بالملك عبدالعزيز، رحمه الله، التي طبعها أو أهديت إليه والموجودة حاليًّا في الدارة وقاعته التذكارية التي تبلغ أكثر من 1700 كتاب، مع ما قام به جلالته في هذا الصدد من المساعدة على طباعة عدد من أمهات الكتب الإسلامية التي بلغت نحو 100 كتاب طبعت على نفقته في مصر والشام والهند. وكان الملك عبدالعزيز ينهى عن ذكر اسمه على الكتب التي تطبع على نفقته، ويكتفي بعبارة: "طبعت على نفقة من قصده الثواب من رب الأرباب".