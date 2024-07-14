"زميم البر".. نبات قطني جذَّاب يتلألأ مع شروق الشمس في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ومما يُشار إليه أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية سجّلت تمدداً في الغطاء النباتي وصل إلى أفضل حالاته منذ تأسيسها في 2018، حيث ارتفعت نسبة الغطاء النباتي داخل المحمية من 1.5 إلى 6.7 في المئة؛ تزامن ذلك مع تنفيذ 3 ‏مشاريع للتشجير الصحراوي تمكنت بحلول نهاية عام 2023 من زراعة أكثر من ‏‏593700 شجرة، ويُوجد في المحمية ‏‏179 نوعاً من النباتات تنقسم إلى 113 نباتاً موسمياً (حولياً)، و66 نباتاً ‏معمّراً.