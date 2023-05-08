قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بالوديعة

قام قائد القوات المشتركة، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، يرافقه وفد من القوات المشتركة، بزيارة تفقدية أمس الاثنين إلى أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن، الواقع في منطقة الوديعة.
وتفصيلاً، كان قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 قد صدر بإنشاء هذه القوات، على أن تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي)، وأن يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها.
وكان في استقبال الفريق أول ركن "الأزيمع" قائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي، وقائد الفرقة الأولى العقيد علي الشمي، وقائد الفرقة الثانية العقيد فهد بامؤمن.
وتجول "الأزيمع" في المعسكر، واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية العالية، وأشاد بجهود القائمين على اللواء بشكل خاص، وقيادة قوات درع الوطن بشكل عام، وحثهم على مواصلة التدريب والتأهيل.