قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بالوديعة

قام قائد القوات المشتركة، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، يرافقه وفد من القوات المشتركة، بزيارة تفقدية أمس الاثنين إلى أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن، الواقع في منطقة الوديعة.