"السديس" يقف على الخدمات الدينية المقدمة للمعتمرين في إطار تعزيز خطة موسم العمرة

وحرصت الرئاسة في خطتها الميدانية لموسم العمرة عام 1446هـ، على تنويع المبادرات والبرامج والخِدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين، حتى يؤدّوا مناسكهم في بيئة إيمانية خاشعة، فضلاً عن تكثيف الدروس العلمية والإرشادية، وزيادة حلق القران والتوعية الميدانية الدينية، وإطلاق المعارض الإثرائية الدينية، وتدشين أكبر برنامج للإهداءات الدينية، مع استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات، وتوفير خدمة الترجمة والمترجمين؛ لتسهيل أداء النسك والعبادة، وإثراء التجربة الدينية، وإنجاح الرحلة الإيمانية.