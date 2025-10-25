التحالف الإسلامي: الجماعات الإرهابية في سباق دائم للبحث عن التمويل.. ومكافحته ضرورة لحماية أمن العالم

وأشار إلى أن شبكات التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعات تتسم بالتعقيد والتنوع، وتشمل مصادر قانونية وغير قانونية، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون الدولي وتوحيد الجهود الرقابية والاستخباراتية لتجفيف منابع التمويل، وتعزيز أدوات المواجهة القانونية والمالية.