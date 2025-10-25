التحالف الإسلامي: الجماعات الإرهابية في سباق دائم للبحث عن التمويل.. ومكافحته ضرورة لحماية أمن العالم

أكد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن الجماعات الإرهابية لا تزال في حالة سعي مستمر لابتكار وسائل جديدة للحصول على مصادر تمويل تدعم مصالحها التخريبية وأجنداتها المتطرفة، سواء عبر طرق مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح التحالف أن تمويل الإرهاب يُعد من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي، حيث يُشكل عاملًا حاسمًا في استمرار ودعم الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الدول.
وأشار إلى أن شبكات التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعات تتسم بالتعقيد والتنوع، وتشمل مصادر قانونية وغير قانونية، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون الدولي وتوحيد الجهود الرقابية والاستخباراتية لتجفيف منابع التمويل، وتعزيز أدوات المواجهة القانونية والمالية.