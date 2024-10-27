"رينارد" يعود لـ"الأخضر".. حكاية عامل نظافة أشعل الملاعب ووصل بالسعودية للمونديال

وبعد تقاعده كلاعب محترف، عمل رينارد كعامل نظافة، قبل أن يبدأ شركته الخاصة للتنظيف، وحينها عاش وقتًا صعبًا، إذ كان عليه أن يستيقظ في الثانية صباحًا كل يوم، وكان يقوم في الأساس بإخراج القمامة وتنظيم مبنى سكني، لينتهي من عمله في منتصف النهار، ويتوجه بعدها لتدريب نادي إس سي دراجينيان، الذي يقع مقره في كوت دازور، في وقت مبكر من المساء.