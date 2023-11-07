"سندك" العقارية توقّع اتفاقيات مع عدد من الشركات على هامش "بروبتك السعودية"

تهدف منصةُ "سندك" العقارية، باعتبارها أولَ منصة بطابع التواصل الاجتماعي، إلى أن تكون المحطة الأولى لكل المهتمّين بالمجال العقاري.
وتشارك "سندك" في مؤتمر "بروبتك السعودية" التي تستضيفها الرياض؛ حيث قامت سندك ممثلة برائيسها التنفيذي الاستاذ عبد الرؤوف مصطف رضا بتوقيع عدة اتفاقيات تتضمن مع كلٍ من: "شركة آفاز العقارية، ومؤسسة سمو الأملاك للخدمات العقارية، وشركة مباني الرياض العقارية، وشركة عقود العقارية، وشركة منصة عاين لتقديم خدمات التقييم العقاري"؛ وذلك لعرض منتجات عقارية بطرق تقنية مختلفة، وتعزيز المعروض العقاري.
وتأتي مشاركة منصة "سندك" كأولى شركات التقنية العقارية المرخّصة من الهيئة العامة للعقار، في مؤتمر "بروبتك" للتقنيات العقارية؛ لعرض تقنياتها المختلفة من خرائط تفاعلية وجولات افتراضية لتمكين الوسطاء والمطورين والباحثين عن العقار في الوصول إلى أفضل الاختيارات بطرق مبتكرة.
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