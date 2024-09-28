رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة؛ نوّه أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه المبادرة التاريخية التي أعلنها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، داعياً فضيلته جميع الدول، إلى الانضمام إلى هذه المُبادرة التي ستسهم -بإذن الله- في الوصول إلى سلام عادل وشامل تنعم به المنطقة، وينعكس أثره الإيجابي على العالم.