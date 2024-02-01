عن ليلة هروبه.. كاتب سعودي: التعاقد مع مانشيني كان خطأ وقرار إقالته مسألة وقت

ويرصد "السيف" أسباب ما حدث ويقول: "ما حدث أول من أمس أمام كوريا الجنوبية ما هو إلا انعكاس لحالة الفوضى التي بدأها اتحاد الكرة الذي ترك المنتخب بلا مدرب لخمسة أشهر تقريباً، قبل أن يرتكب خطأ فادحاً بالارتباط بالإيطالي مانشيني الذي لم يكن مقنعاً منذ التجمع الإعدادي إن على مستوى الخيارات أو على مستوى طريقته التي لم يعتد عليها لاعبو المنتخب السعودي.. وقبل البطولة كانت ثالثة الأثافي حين اصطدم مانشيني بثلاثة من نجوم المنتخب، وهز أركان «الأخضر» قبل ساعات من مواجهة الافتتاح والتي مرت بسلام، ليطل بعدها ويصرّح بعدم استحقاق فريق للترشح لنيل اللقب وهو الذي ارتفعت أسهمه كثيراً بعد حضوره الجيد في دور المجموعات".