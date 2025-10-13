مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة يحصل على اعتماد كلية القلب الأمريكية للتميّز في القسطرة القلبية

في خطوة تعكس التقدم النوعي لمنظومة الرعاية الصحية التخصصية، حصل مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على اعتماد كلية القلب الأمريكية (ACC) للتميّز في القسطرة القلبية.
ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لالتزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتقديم خدمات القلب التداخلية وفق أفضل الممارسات الطبية المعتمدة دوليًا.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الإنجاز يمثل ترجمة مباشرة لجهود الكوادر الطبية والإدارية في المركز، ويُجسد التزام التجمع بتعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء في مجال أمراض وجراحات القلب.
وأشار التجمع إلى أن هذا الاعتماد الدولي يدعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، ويعكس تطور القطاع الصحي في المدينة المنورة، لا سيما في مجالات التخصصات الدقيقة.