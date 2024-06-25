الاعتراض على مخالفات الأنظمة التجارية إلكترونيًّا.. تعرف على الخطوات

وكتبت الوزارة اليوم في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس": تشمل قرارات اللجان: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات "الصادر في 28/ 1/ 1437هـ، لجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، لجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية.