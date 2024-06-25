الاعتراض على مخالفات الأنظمة التجارية إلكترونيًّا.. تعرف على الخطوات

أوضحت وزارة التجارة خطوات الاعتراض على المخالفات الصادرة من لجان النظر في مخالفات الأنظمة التجارية إلكترونيًّا، عبر الرابط.
وكتبت الوزارة اليوم في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس": تشمل قرارات اللجان: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات "الصادر في 28/ 1/ 1437هـ، لجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، لجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن تلك اللجان تستهدف المنشآت التجارية، والأفراد؛ لتسهيل تقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان، وإمكانية تفويض طرف ثان لتقديم الاعتراض ومتابعته.