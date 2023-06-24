"الأمن الغذائي" تصرف قرابة 127 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

وبلغ صافي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالاً، لكمية (70,765) طناً، لعدد (208) مزارعين، تتضمن (24) مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالاً، لكمية (387.276) طناً، لعدد (1263) مزارعاً.