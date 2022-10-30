تواصُل أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر

تتواصل بالجزائر العاصمة، اليوم، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.
وقد تسلمت الجزائر خلال اليوم الأول من أعمال الاجتماع رئاسة القمة العربية على مستوى مجلس وزراء الخارجية.
ودعا المشاركون في افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى ضرورة أن تمثل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، تحركًا استثنائيًّا لتوحيد المواقف العربية؛ من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.