تواصُل أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر

ودعا المشاركون في افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى ضرورة أن تمثل القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، تحركًا استثنائيًّا لتوحيد المواقف العربية؛ من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي.