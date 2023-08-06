بعد حصارهم في "الحسابات البنكية".. السيارات الرخيصة والتقسيط باب جديد لأسلوب الاحتيال

بعد حصار محترفي سرقة الحسابات البنكية والتضييق عليهم والقبض على الكثير من تلك العصابات، ظهر أسلوب النصب عبر السيارات الرخيصة والتقسيط دون اشتراطات.
وتفصيلاً؛ تقصت "سبق" عدداً ممن مارسوا أسلوب الاحتيال، واتضح من خلال مجاراتهم أنهم يستغلون حاجة البعض لمركبات بأسعار منخفضة، ويبثون إعلاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية كإعلانات مروجة، وإعلانات عبر مواقع التسويق الإلكترونية المختصة في البيع والشراء للمستخدم والجديد، حيث يروجون لبيع مركبات بسعر مخفض، وفق أسلوب محكم ومدروس يوهم الآخرين بمصداقيتهم ومن ثم يقومون بطلب مقدم للسيارات الرخيصة أو دفعة أولى للسيارة المباعة بالتقسيط ليختفوا بعدها.
ويتعمد ممارسي الاحتيال بث ذات الإعلان في عدة مناطق ومحافظات ويوهمون الضحية بوجودهم في موقع بعيد عنه لتنطلي عليه خدعة شحن المركبة بعد تحويل المبلغ أو العربون، ويستخدمون أسماء وحسابات بنكية لمعارض سيارات إما مغلقة أو وهمية.
وينصح مراقبون بالإبلاغ عن تلك الحسابات لدى جهات الاختصاص ولدى المواقع المرخصة في السعودية لتقوم بإغلاقها على الفور.