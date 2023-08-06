بعد حصارهم في "الحسابات البنكية".. السيارات الرخيصة والتقسيط باب جديد لأسلوب الاحتيال

وتفصيلاً؛ تقصت "سبق" عدداً ممن مارسوا أسلوب الاحتيال، واتضح من خلال مجاراتهم أنهم يستغلون حاجة البعض لمركبات بأسعار منخفضة، ويبثون إعلاناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية كإعلانات مروجة، وإعلانات عبر مواقع التسويق الإلكترونية المختصة في البيع والشراء للمستخدم والجديد، حيث يروجون لبيع مركبات بسعر مخفض، وفق أسلوب محكم ومدروس يوهم الآخرين بمصداقيتهم ومن ثم يقومون بطلب مقدم للسيارات الرخيصة أو دفعة أولى للسيارة المباعة بالتقسيط ليختفوا بعدها.