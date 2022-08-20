قصة طفلة سعودية ابتلعت عملة معدنية لمدة 4 سنوات

وبحسب المتحدثين فإن الجسم المعدني ظهر في أشعة الصدر التي أُجريت للطفلة قبل أربع سنوات خلال فحص روتيني، واعتقد حينها الطبيب المعالج أنها قد تكون قطعة من قلادة أو أزرار ملابسها، إلا أنه بعد إجراء أشعة صدر جديدة مؤخرًا لوحظ وجود الجسم ذاته، وهو ما كشف عن وجود خطأ، وضرورة التدخل الطبي السريع.