التعايش الافتراضي لصدر الإسلام.. "حراء الثقافي" بمكة يستقبل ضيوف برنامج خادم الحرمين

واطلع الضيوف على أهم العروض الافتراضية التي نقلت تاريخ السيرة النبوية الشريفة بصورة مميزة باستخدام أحدث التقنيات على مستوى العالم، والتجول في قاعات الأنبياء "أولو العزم"، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حراء ومجسم الغار بالأبعاد الطبيعية للغار، وحرص الضيوف على التقاط الصور في المجسم، وقاعة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وقاعة جبريل، ثم حرصوا في نهاية الزيارة على اقتناء رمزيات بصناعة يدوية تعود للحرمين الشريفين.