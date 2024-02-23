التعايش الافتراضي لصدر الإسلام.. "حراء الثقافي" بمكة يستقبل ضيوف برنامج خادم الحرمين

استقبل حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، أمس، الدفعة الثالثة لعام 2024 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
واطلع الضيوف على أهم العروض الافتراضية التي نقلت تاريخ السيرة النبوية الشريفة بصورة مميزة باستخدام أحدث التقنيات على مستوى العالم، والتجول في قاعات الأنبياء "أولو العزم"، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حراء ومجسم الغار بالأبعاد الطبيعية للغار، وحرص الضيوف على التقاط الصور في المجسم، وقاعة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وقاعة جبريل، ثم حرصوا في نهاية الزيارة على اقتناء رمزيات بصناعة يدوية تعود للحرمين الشريفين.
وفي ختام الزيارة، أعرب خليل إبراهيم السوسي من تونس عن تقديره لجهود المملكة في تعزيز مكانة التاريخ الإسلامي؛ لكونه وجهة تاريخية رائدة للعالم أجمع، وما تثمره تلك الجهود من حفظ لهذا التاريخ الجميل للمسلمين.
وأبدى الضيف إبراهيم بن عز الدين إبراهيم من العراق فخره واعتزازه بتوظيف التكنولوجيا في خدمة جانب مهم وهو الدعوة الإسلامية، وتصوير تاريخ الإسلام بصورة عصرية مغايرة عن المألوف، مشيراً إلى أن استخدام الذكاء الصناعي لخدمة الدين نال إعجابه، وهذا تجسيد ملامح مستقبل مزدهر للقطاع التكنولوجي والرقمي في المملكة.
من جانبه، قال إمام وخطيب وعضو الرابطة المحمدية للعلماء الحسين أشقرا: ما شاهدناه في هذا المعرض دليل على العمل المشترك والاهتمام بالقلوب وزرع القيم من خلال ترسيخ القيم والثقافة والسيرة الإسلامية.
ونوّهت هيا عبدالمهدي أبو الغنم من الأردن بمعرض الوحي، مشيرةً إلى أن المعرض يعكس مدى الاهتمام بتاريخ الدين الإسلامي، مثمنةً الأثر الإيجابي للمعرض بصفته منصة تاريخية تخدم التاريخ الإسلامي.