أكثر من 340 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي بالمدينة المنورة

وأفادت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، أنها باشرت تنفيذ خطة اختبارات الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع مكاتب التعليم التابعة لها ومدارس البنين والبنات؛ لتقديم الدعم للطلاب والطالبات، وتمكينهم من أداء اختبارات نهاية الفصل في بيئة تعليمية ملائمة، وتطبيق أنظمة الاختبارات المحدّثة ولوائحها، بمتابعة لجان سير الاختبارات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لمتابعة رصد الدرجات ومعالجتها عبر نظام نور خلال الأسبوع الحالي.