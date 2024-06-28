داعية سوداني: فتاوى جماعة الإخوان حول الحج مخالفة لولي الأمر وتتحمل مسؤولية وفيات الحجاج

مضيفًا: إذا هؤلاء، الإخوان المسلمون، كلامهم يخالف النقل، كما أنه يخالف العقل، ولكن هؤلاء تعودوا على الفوضى التي علّمها إياهم أشياخهم، مؤكدًا أن الواجب على المسلمين ألا يتخذوا الإخوان المسلمين علماء، ولا يسمعوا لهم؛ لأنهم ليسوا بعلماء!