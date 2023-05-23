"المياه الوطنية" تطمئن عملاءها: الدخول على الخدمات الرقمية محمي بالتحقق الثنائي

طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها بعد أن رد حساب العناية بالعملاء في تويتر على عميل استفسر حول رسالة "واتساب" تفيد بالتحذير من رمز الاستجابة السريع الموجود على إشعارات الشركة، وأن مسح الرمز يقود لعملية احتيال، مؤكداً أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة.