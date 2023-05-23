"المياه الوطنية" تطمئن عملاءها: الدخول على الخدمات الرقمية محمي بالتحقق الثنائي

طمأنت شركة المياه الوطنية عملاءها بعد أن رد حساب العناية بالعملاء في تويتر على عميل استفسر حول رسالة "واتساب" تفيد بالتحذير من رمز الاستجابة السريع الموجود على إشعارات الشركة، وأن مسح الرمز يقود لعملية احتيال، مؤكداً أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة.
ودعت الشركة العميل إلى الاطمئنان، مبينة أن الدخول على خدمات الشركة الرقمية يتم من خلال تسجيل الدخول بكلمة السر الخاصة به، وبعد ذلك يتم التحقق الثنائي من خلال إرسال رمز لرقم جواله.
وأوضحت الشركة أن رمز الاستجابة السريع على بعض الإشعارات يقود إلى صفحات معلوماتية في موقع شركة المياه الوطنية، أو متاجر الأجهزة الذكية لتحميل تطبيق المياه الوطنية، وليس منها ما يقود إلى الخدمات بشكل مباشر.
ورحبت الشركة بتواصل عملائها معها عبر قنواتها الرسمية على الرقم المجاني 8004411110، وحساب العناية بالعملاء على تويتر NWCcare@.