1000 جولة ميدانية تنفذها أمانة المدينة المنورة لمكافحة آفات الصحة العامة

رفعت الفِرَق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 43 مركبة خربة وهياكل تالفة من الشوارع العامة والميادين والأحياء السكنية، وتواصل الفِرَق جولاتها لتكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التعقيم والتطهير.
جاء ذلك في سياق العمل على تحسين المشهد الحضري ومكافحة آفات الصحة العامة خلال الفترة من 23- 30 شوال المنصرم.
وبيّنت الأمانة أن تلك الفترة شهدت تعقيم وتطهير 649 موقعًا من الشوارع والمرافق الحيوية؛ وذلك بما مقداره 54729 لترًا من المطهرات والمبيدات، عبر أكثر من 1000 جولة ميدانية للإصحاح البيئي.
وبلغت أطوال الطرق التي أجرت فِرَقُ الأمانة صيانتها خلال ذات الفترة، أكثر من 20 ألف متر مربع؛ بينما بلغت مساحة أعمال معالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الطبقة الإسفلتية لعدد من الطرق 10.110م2؛ فيما أزالت الفِرَق الميدانية 11 مطبًّا غير نظامي؛ وذلك ضمن برنامجها لتطوير شبكة الطرق والشوارع بما يضمن السلامة لمستخدميها.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى فيما يخص الخدمات البلدية، عن طريق قنوات التواصل الرسمية أو عبر الرقم الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.