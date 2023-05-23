1000 جولة ميدانية تنفذها أمانة المدينة المنورة لمكافحة آفات الصحة العامة

وبلغت أطوال الطرق التي أجرت فِرَقُ الأمانة صيانتها خلال ذات الفترة، أكثر من 20 ألف متر مربع؛ بينما بلغت مساحة أعمال معالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الطبقة الإسفلتية لعدد من الطرق 10.110م2؛ فيما أزالت الفِرَق الميدانية 11 مطبًّا غير نظامي؛ وذلك ضمن برنامجها لتطوير شبكة الطرق والشوارع بما يضمن السلامة لمستخدميها.