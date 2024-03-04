لأول مرة في تاريخ التعليم.. 99% من مدارس المملكة تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي

حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي الحالي بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تَمثلت في الْتحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي؛ حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت -حتى الآن- أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمت التقويم الذاتي؛ وهو ما يمثل 94% من المدارس؛ وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.