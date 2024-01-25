بمشاركة 16 مشروعًا .. انطلاق معرض "نقلة" لخريجي الجرافيكس والوسائط المتعددة

انطلق معرض "نقلة" الذي يضم مشروعات الدفعة الثامنة لخريجي تخصص الجرافيكس والوسائط المتعددة، وبتنظيم من كلية الإعلام والاتصال في بهو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبحضور فضيلة الدكتور فهد بن صالح اللحيدان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
وفي التفاصيل، شهد المعرض مشاركة 16 مشروعًا، ومن ضمنهم مشروع "دلجة" كمشروع سياحي ثقافي يستهدف السياح من خارج المملكة ليتعرفوا على أسلوب معيشة سكان مدينة الرياض من أفراح وفعاليّات متنوعة يتميز بها أهالي المنطقة وخصوصًا في وقت المساء، حيث ركز المشروع على استخدام العديد من الوسائط المتعددة لجذب أنظار السياح ولتعزيز دور المملكة سياحيًا بما يتناسب مع رؤية 2030.
وتميزت المشروعات الأخرى بتطبيقات وحلول عملية وإعلامية تعود بالنفع على المجتمع، تجمع هذه المبادرات بين التفكير الإبداعي والمهارات المتقدمة في مجال التصميم، حيث تعكس حرص الكلية لتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق في مجالات الإبداع والابتكار، وتقديم دعم شامل لتأهيلهم لمواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية.