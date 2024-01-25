بمشاركة 16 مشروعًا .. انطلاق معرض "نقلة" لخريجي الجرافيكس والوسائط المتعددة

وفي التفاصيل، شهد المعرض مشاركة 16 مشروعًا، ومن ضمنهم مشروع "دلجة" كمشروع سياحي ثقافي يستهدف السياح من خارج المملكة ليتعرفوا على أسلوب معيشة سكان مدينة الرياض من أفراح وفعاليّات متنوعة يتميز بها أهالي المنطقة وخصوصًا في وقت المساء، حيث ركز المشروع على استخدام العديد من الوسائط المتعددة لجذب أنظار السياح ولتعزيز دور المملكة سياحيًا بما يتناسب مع رؤية 2030.