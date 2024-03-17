رحلة يستمتع بها الآباء والأبناء أثناء قطف البرتقال بمحافظة العُلا

قطف ثمار البرتقال يعدّ جزءاً أساسياً من الحياة الزراعية في محافظة العُلا في كل عام، حيث تزامن جزء منه مع دخول شهر رمضان لهذا العام، وتحوي المزارع الموجودة في المحافظة والبالغ عددها 4700 مزرعة، على أكثرمن 200 ألف شجرة من مختلف الحمضيات، بمساحة تقدر بحوالي 800 هكتار ويمكن أن تنتج آلاف الأطنان في الموسم الواحد.
كما تحرص العديد من الأسر في محافظة العُلا برفقة أطفالهم لقطف ثمار البرتقال في رحلة تفاعلية مع البيئة ينقل من خلالها بين تلك المزارع للاستمتاع بالطقس الجميل والطبيعة الخلابة، وجلب تلك الثمار مهم للاستفادة منها في الأطباق والمشروبات الرمضانية، إذ إن الرحلة لا تقتصر على قطف البرتقال، بل تعدّ تجربة ثقافية وزراعية وسياحية فريدة، تجذب آلاف السياح من جميع أنحاء العالم.
وتوفر الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بشكل سنوي مهرجانًا للحمضيات بمختلف أنواعها وأحجامها، توفر من خلالة فرص عمل، إضافةً إلى دعم الفرص الاقتصادية ورفع التنافسية بين المنتجين، وإيجاد المزيد من الفرص للأهالي، وإتاحة تجربة فريدة للزوار يتعرفون من خلالها على القطاع الزراعي، حيث تنتج العُلا ما يقدر بأكثر من 600 ألف طن سنويًا، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة.