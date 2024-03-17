رحلة يستمتع بها الآباء والأبناء أثناء قطف البرتقال بمحافظة العُلا

وتوفر الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بشكل سنوي مهرجانًا للحمضيات بمختلف أنواعها وأحجامها، توفر من خلالة فرص عمل، إضافةً إلى دعم الفرص الاقتصادية ورفع التنافسية بين المنتجين، وإيجاد المزيد من الفرص للأهالي، وإتاحة تجربة فريدة للزوار يتعرفون من خلالها على القطاع الزراعي، حيث تنتج العُلا ما يقدر بأكثر من 600 ألف طن سنويًا، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة.