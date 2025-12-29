رفع الإيقاف عن بيع وشراء الأراضي وسط وجنوب العُلا لتمكين التنمية والاستثمار

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن رفع الإيقاف على بيع وشراء الأراضي والتصرفات العقارية في وسط وجنوب العُلا، ضمن خطوة إستراتيجية تهدف إلى تمكين بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، في إطار رؤية تنموية تضع "الإنسان أولاً".
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يُعزز من التوازن بين حماية الإرث الثقافي والطبيعي للعُلا وبين التطوير العمراني والاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتيح للمواطنين والمستثمرين فرصًا واسعة للمشاركة في تنمية السوق العقارية، في بيئة منظمة تدعم الاستقرار والتنوع.
وسيُتاح للملاك والمستثمرين تنفيذ عمليات البيع والشراء وتحديث الصكوك العقارية عبر منصة البورصة العقارية، كما يمكنهم التقديم على تراخيص البناء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، والاطلاع على أدلة التصميم المعتمدة التي تضمن التناسق مع طابع العُلا التاريخي.
ويمثل رفع الإيقاف خطوة محورية ضمن المخطط الرئيسي الثاني "نحو مجتمع مزدهر" الذي أُطلق عام 2023، ويتكامل مع المخطط الرئيسي الأول "رحلة عبر الزمن"، لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متوازنة تُرسّخ مكانة العُلا كوجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة.
كما تعمل الهيئة على تطوير مشاريع بنية تحتية متقدمة تشمل الطرق، ومحطات الكهرباء، ومراكز خزن المياه، وتوسعة مطار العُلا الدولي، إضافة إلى تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن وعدد من العيادات الطبية في الأحياء.
ودعت الهيئة المهتمين إلى الاستفسار عبر الرقم الموحد (920025852) أو زيارة منصتها الإلكترونية الخاصة بقرار رفع الإيقاف: rcu.gov.sa/ban-lifting