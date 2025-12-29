رفع الإيقاف عن بيع وشراء الأراضي وسط وجنوب العُلا لتمكين التنمية والاستثمار

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يُعزز من التوازن بين حماية الإرث الثقافي والطبيعي للعُلا وبين التطوير العمراني والاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتيح للمواطنين والمستثمرين فرصًا واسعة للمشاركة في تنمية السوق العقارية، في بيئة منظمة تدعم الاستقرار والتنوع.