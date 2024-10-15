"ولي العهد" في مصر.. الرسالة واضحة وعنوانها "تعزيز العلاقات الاستراتيجية"

ومع تأكيدات من الجانبين على ضرورة دعم التعاون في مجالات: الثقافة، والتعليم، والسياحة؛ تبرز هذه الزيارة كخطوة نحو بناء مستقبل مشترك بين الشعبين، كما أنّ العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر ليست فقط في المجالات السياسية والاقتصادية، بل تمتدُّ لتشمل التعاون الثقافي والاجتماعي؛ مما يساهم في تعزيز الروابط بين الشعبين، ويعكس التفاهم المتبادل والتعاون المستمر لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.