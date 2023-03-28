ناجون من كارثة "عقبة شعار" يثنون على الخدمات الصحية المقدَّمة لهم.. وكفيل يُقبِّل عامله الناجي

ورصدت "سبق" موقفًا يجسد حُسن التعامل، وإنسانية كفيل لأربعة من العاملين لديه، كانوا ضمن ركاب الباص. وبدا رجل الأعمال إبراهم الألمعي وهو في أشد حالات الحزن على اثنين من عماله، يمني وبنجالي، لا يعرف عنهما شيئًا، مؤكدًا أنه بحث عنهما في المستشفيات التي نُقلت لها الحالات بالمنطقة، ولكنه لم يجدهما. مشيرًا إلى أن الزمن لن يجود بمثلَيهما، فيما أخذ يُقبّل خد أحد عماله الناجين من الموت والدمع يترقرق في عينيه.