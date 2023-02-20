منتدى الرياض الإنساني.. الاتحاد الأوروبي يمنح اليمن أكثر من 193 مليون يورو

وتشير التقديرات إلى أن 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، ويتزايد عدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة مع وجود 13.4 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 4.3 ملايين نازح داخلياً، في حاجة ماسة.