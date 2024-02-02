"هيئة الأدب" تحتفي في اليابان بخرّيجي برنامج "أسس صناعة المانجا 2"

احتفت هيئةُ الأدب والنشر والترجمة، اليوم، بتخريج المشاركين في النسخة الثانية من برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا"، البرنامج التدريبي الذي يُقام بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مستهدفًا موهوبي فن المانجا ضمن برنامج تدريبي احترافي باستخدام التقنيات اليابانية؛ منبع هذا الفن.
جاء ذلك في حفلٍ أُقيم في أكاديمية كادوكاوا في مدينة طوكيو اليابانية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، والرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام أمان الله بخاري.
وتضمّن البرنامج 5 مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتْها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميًّا، ومن ثم أطلقت مسابقة "منجنها" لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، وأخيرًا أُطلقت مسابقة "مانجا القصيد" لتحويل القصائد العربية إلى مانجا.
وتجاوز عدد المسجلين في البرنامج "1,700" متدرب ومتدربة في الورش الافتراضية، وتأهل منهم "75" للبرنامج التدريبي المكثّف، أنتجوا "75" قصة مصورة، وابتُعث "14" متدرّبًا ومتدربة إلى اليابان؛ لصقل مواهبهم على أيدي خُبراء في هذا الفن، إضافة إلى استقبال "130" مشاركة في مسابقة "منجنها"، وما يزيد على "70" مشاركة في مسابقة "مانجا القصيد".
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة تقدّم برنامج أسس صناعة القصص المصورة "المانجا" بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج؛ بهدف تأسيس جيل مهتمّ بمجال صناعة المانجا، وصقل مهارات الموهوبين، ودعم بيئة المحتوى الإبداعي في المملكة.