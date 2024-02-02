"هيئة الأدب" تحتفي في اليابان بخرّيجي برنامج "أسس صناعة المانجا 2"

وتضمّن البرنامج 5 مراحل رئيسية، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرةً عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتْها مرحلة البرنامج التدريبي المكثّف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميًّا، ومن ثم أطلقت مسابقة "منجنها" لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، وأخيرًا أُطلقت مسابقة "مانجا القصيد" لتحويل القصائد العربية إلى مانجا.