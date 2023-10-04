"ليلى البسام" تسلّط الضوءَ على مراحل تطوّر الأزياء في السعودية

وحول مستقبل قطاع تصميم الأزياء بيّنت الدكتورة ليلى أن المملكة تنعم بفرص واعدة، ولديها جيل كامل من المتطلّعين لحجز موقع في هذا القطاع. وقالت: "هناك مقرّر جامعي عن الأزياء التقليدية بدأ تدريسه في كلية الفنون بجامعة الأميرة نورة، وقُرِّر في جميع كليات البنات بمناطق المملكة، ويتمكّن الحاصل عليه من الإلمام بتفاصيل هذا المجال، وأتطلّع إلى أن ينعكس ما في المقرّرات النوعية على نتاج كل طامح إلى دخول القطاع والعمل كمصمم أو مصممة أزياء".