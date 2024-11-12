بالفيديو.. أمين الرياض: رفع إيقافات الأراضي يُدرَس بعناية لتحقيق الصالح العام

وتابع أمين منطقة الرياض حديثه قائلاً: إن وجود المشاريع الكبرى، مثل "المربع" و"القدية" و"الدرعية"، في وقت واحد، يمثل فرصة تاريخية للمدينة. ونحن كإدارة نعمل على ضمان انسجام هذه المشاريع مع أهداف المدينة ضمن استراتيجية شاملة؛ إذ تستفيد المدينة وتفيدها هذه المشاريع في مجالات عدة، بدءًا من التصميم والبناء وصولاً إلى التشغيل اليومي.