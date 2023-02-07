"الزهراني": برنامج "تمهيد" سينفذ مع بداية الفصل الدراسي الثالث

قال المشرف على برنامج "تمهيد" سعد الزهراني إن مبادرة "تمهيد" هي برنامج يهدف إلى قياس المواهب الرياضية للطلاب والطالبات عن طريق تفعيل دور المنظومة التعليمية، وذلك من خلال إشراك معلمي ومعلمات التربية البدنية في المدارس وتفعيل دورهم في قياس القدرات والمواهب الرياضية للطلاب والطالبات وتحفيزهم للاستمرار على هذا العمل بطريقة ممنهجة، وذلك عبر قناة "الإخبارية".
وتابع "الزهراني" قائلاً إنه سيتم تنفيذ هذه الاختبارات من خلال حصص التربية البدنية في اكتشاف هذه المواهب وتنميتها، ومن مميزات هذا البرنامج أنه يتناغم مع حصة التربية البدنية ومع منهج التربية البدنية المقدم للطلاب والطالبات، وهو عبارة عن بعض الاختبارات التي تقام ضمن حصة التربية البدنية، ولكن هذه الاختبارات ستحلل نتائجها وتوجه نحو الاتجاه الصحيح -بإذن الله-.
وأردف بأن الرياضات المراد اكتشافها هي مختلف الرياضات الموجودة في المنهج من ألعاب جماعية أو ألعاب فردية، ويكون اكتشافها عن طريق قياس لبعض المهارات للطلاب والطالبات، وهذه الاختبارات يتم تحليلها بعد الانتهاء ثم يتم اختيار النخبة من الطلاب والطالبات وتوجسهم نحو الرياضة المناسبة.
وتابع: "هذا البرنامج مرّ بعدة مراحل انتهينا الآن من المرحلة الأولى، وهي تدريب رؤساء ورئيسات أقسام التربية البدنية في المملكة العربية السعودية على هذا البرنامج وعلى كيفية عملية القياس والمرحلة الثانية، والتي بدأت هذا الأسبوع هي تدريب المعلمين والمعلمات ومشرفي ومشرفات التربية البدنية على آلية القياس والبرنامج والمنصة التي سيتم فيها إدخال نتائج القياس، ومع بداية الفصل الدراسي الثالث ستكون المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تنفيذ القياسات على الطلاب والطالبات في المدارس وأثناء حصة التربية البدنية".
وقال: "الهدف من الاختبارات هو التعرف على إمكانيات ومهارات الطلاب الرياضية، تمهيدًا لاكتشاف مواهبهم الرياضية وتوجيههم للرياضات الملاءمة لهم من قبل أكاديمية "مهد" التي تنظم هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم، ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، حيث ستقوم بتبني هذه المواهب وتوجيههم ومتابعتهم".