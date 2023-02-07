"الزهراني": برنامج "تمهيد" سينفذ مع بداية الفصل الدراسي الثالث

وتابع: "هذا البرنامج مرّ بعدة مراحل انتهينا الآن من المرحلة الأولى، وهي تدريب رؤساء ورئيسات أقسام التربية البدنية في المملكة العربية السعودية على هذا البرنامج وعلى كيفية عملية القياس والمرحلة الثانية، والتي بدأت هذا الأسبوع هي تدريب المعلمين والمعلمات ومشرفي ومشرفات التربية البدنية على آلية القياس والبرنامج والمنصة التي سيتم فيها إدخال نتائج القياس، ومع بداية الفصل الدراسي الثالث ستكون المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تنفيذ القياسات على الطلاب والطالبات في المدارس وأثناء حصة التربية البدنية".