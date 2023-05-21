مستشار إعلامي: الجمهور السعودي يمتلك رسالةً وطنيّة عالية وحالة وعي غير مسبوقة

وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات "مؤتمر الإعلام الوطني.. مراجعة المفهوم، والمسؤوليات وتمكين الشباب"، الذي تنظّمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثّلةً في كلية الإعلام والاتصال، ويستمرّ يومين بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة متحدّثين من داخل المملكة وخارجها في العديد من المجالات والجهات، والمعنيين بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى نخبة من المؤثّرين في صناعة الأفلام والسينما والتواصل الاجتماعي.