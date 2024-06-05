تقنية "البناء بالذكاء الاصطناعي" تُلهم زوار "المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام"

وناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المهمة حول استكشاف المشاريع والاتجاهات والتقنيات المستقبلية، والتي ستقود التغيير في صناعة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، كذلك سلّط الضوء على بناء مستقبل مستدام للمملكة ومواءمة رؤية 2030 مع إجراءات الصناعة، والمحاكاة الحيوية في البيئة المبنية، والمجتمعات المستدامة، وكيفية تحويل النفايات إلى الموارد والحلول الاقتصادية الدائرية لصناعات البناء، الطاقة المتجددة والحلول الدائرية من أجل مستقبل مستدام، الطريق إلى التنمية المستدامة الفعالة في صناعة الأسمنت.