في "دافوس" ولجذب الاستثمار.. 3 اجتماعات مهمة لـ"الإبراهيم" مع مسؤولي شركات كبرى

كما اجتمع "الإبراهيم" مع الرئيس التنفيذي والشريك الإداري المشارك لـ"تي بي جي كابيتال"، تود سيسيتسكي، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 لمناقشة الفرص المتاحة لشركات الملكية الخاصة في ظل النمو الذي تشهده المملكة من خلال رؤية المملكة 2030.