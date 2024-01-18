في "دافوس" ولجذب الاستثمار.. 3 اجتماعات مهمة لـ"الإبراهيم" مع مسؤولي شركات كبرى

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي كلير وودمان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، تطورات السوق المالي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة، عبدالعزيز العجاجي.
كما اجتمع "الإبراهيم" مع الرئيس التنفيذي والشريك الإداري المشارك لـ"تي بي جي كابيتال"، تود سيسيتسكي، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 لمناقشة الفرص المتاحة لشركات الملكية الخاصة في ظل النمو الذي تشهده المملكة من خلال رؤية المملكة 2030.
من ناحية ثانية، اجتمع "الإبراهيم" مع الشريك الإداري لشركة Copenhagen Infrastructure Partners، جاكوب بارويل بولسن، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.
وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية.