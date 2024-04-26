إطلاق هاكاثون "game on من الدرعية إلى نيوم مدينة المستقبل"

وأردفت: بعد ذلك ينتقل المتأهّلون للمرحلة الثالثة؛ فهي مرحلة احتضان المشاريع الفائزة وربطها بالمستثمرين وتقديم الدعم الفني من قبل الجامعة السعودية الإلكترونية، التي خصّصت جوائز قيمة للفائزين بالهاكاثون، والتي ستكون على ثلاث فئات في ألعاب المناسبات الواقعية؛ وهي: ألعاب تصور المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك الفنون الفُلْكلوريَّة التي تحاكي الثقافة السعودية الواقعية، وكذلك فئة الألعاب المعتمدة على الموقع الجغرافي مثل الألعاب التي تعزّز مواقع التراث السعودي من خلال الجمع بين عناصر اللعب واستكشاف تلك المواقع التراثية؛ ممّا يوفر فرصًا تفاعليَّة وتعليميَّة للتعرف على التراث الثقافي في مواقع جغرافية محددة، مثل الدرعية، والعلا، وعسير وغيرها، إضافةً إلى ألعاب الاكتشاف التي تستهدف اكتشاف الآثار، والشواهد التاريخية، والفنون، والأزياء الخاصة بالتراث الثقافي السعودي من خلال المتاحف الافتراضية، كمواقع اليونسكو في السعودية، والمتاحف الوطنية التاريخية.