حققا رقمين قياسيين عالميين.. ما تكلفة إنتاج الكهرباء من مشروعي الغاط ووعد الشمال لطاقة الرياح؟

وأعلن عن الرقمين القياسيين وزيرُ الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أثناء توقيع وزارة الطاقة مع تحالف بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية، اليوم (الثلاثاء) اتفاقيتين لشراء الطاقة من المشروعين؛ مبينًا أن تكلفة إنتاج الكهرباء من مشروع الغاط بلغت 1.6 سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة؛ فيما بلغت تكلفة إنتاج الكهرباء من مشروع وعد الشمال 1.7 سنتًا أمريكيًّا لكل كيلوواط ساعة.