40 يوماً ويحل أجمل المواسم.. "الزعاق": هكذا استدل الأولون على الهطولات

وتابع، في فيديو على حسابه بمنصة "إكس": خلال هذه الأيام تبدأ السحب تأتينا من الجهة الغربية، وهذه السحب بقلايد الوسم، وأهلنا الأولون كانوا يستدلون بهذه السحب على ماهية الموسم المقبل من حيث الأمطار والإجداب، فإذا كانت مستمرة ولونها داكن فهي مبشرة بالخير، وإن كانت منقطعة ولونها فاتح فهي غير مبشرة".