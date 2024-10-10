الوطنية للإسكان NHC تتجه لسوق المشاريع الفاخرة
تواصل الشركة الوطنية للإسكان NHC ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المملكة وذلك عبر استراتيجيتها في المضي نحو تنويع المشاريع التي يتم طرحها وتغطي مختلف مناطق المملكة، كما تقدم تجربة معيشية متكاملة ومختلفة تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم حياة مليئة بالرفاهية والراحة.
وتتجه NHC إلى التوسع، من خلال دخول سوق المشاريع الفاخرة عبر برنامج (كوارترز) وذلك تعزيزا لحضورها في السوق العقاري وكونها أكبر مطور عقاري في المملكة والخليج العربي، بما يُلبي احتياجات شرائح المجتمع ويُقدم خيارات سكنية متنوعة ونخبوية من حيث التصاميم المبتكرة والمرافق عالية المستوى وتعزيز مكانة الشركة في سوق العقارات الفاخرة، وتتنوع مشاريع الوطنية للإسكان NHC الفاخرة لتشمل مجموعة واسعة من الخيارات السكينة التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بدءًا من الشقق الفاخرة وحتى الفلل المستقلة ذات التصاميم العصرية والمعاصرة.
وتتميز الوحدات السكنية الفاخرة التي تعتزم الشركة الوطنية للإسكان NHC تقديمها بمزايا تجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن الرفاهية والتفرد من خلال موقعها المميز، وكذلك مراعاة أحدث التصاميم العالمية للوحدات التي تتمتع بتصاميم داخلية وخارجية مستوحاة من أحدث الاتجاهات في مجال التصاميم كما سيتمتع سكان هذه الوحدات بمساحات واسعة ومرنة وتم فيها استخدام أجود أنواع المواد والتشطيبات مما يضمن متانة وجودة التنفيذ وجمالية بلمسات فاخرة، مع مراعاة تواجد المساحات الخضراء والمسارات المتعددة، وكذلك أنظمة المراقبة والحماية الامنية على مدار الساعة، وتوفير مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الحصرية التي تلبي احتياجات سكان المشاريع الفاخرة من مراكز تجارية ورياضية واجتماعية وتعليمية و مرافق خدمية نموذجية.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.