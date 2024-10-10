الوطنية للإسكان NHC تتجه لسوق المشاريع الفاخرة

وتتميز الوحدات السكنية الفاخرة التي تعتزم الشركة الوطنية للإسكان NHC تقديمها بمزايا تجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن الرفاهية والتفرد من خلال موقعها المميز، وكذلك مراعاة أحدث التصاميم العالمية للوحدات التي تتمتع بتصاميم داخلية وخارجية مستوحاة من أحدث الاتجاهات في مجال التصاميم كما سيتمتع سكان هذه الوحدات بمساحات واسعة ومرنة وتم فيها استخدام أجود أنواع المواد والتشطيبات مما يضمن متانة وجودة التنفيذ وجمالية بلمسات فاخرة، مع مراعاة تواجد المساحات الخضراء والمسارات المتعددة، وكذلك أنظمة المراقبة والحماية الامنية على مدار الساعة، وتوفير مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الحصرية التي تلبي احتياجات سكان المشاريع الفاخرة من مراكز تجارية ورياضية واجتماعية وتعليمية و مرافق خدمية نموذجية.